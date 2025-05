Das Horoskop zum großen Merkur-Feuerwerk ab dem 26.05.2025: Sternzeichen Krebs

Lieber Krebs, es geht jetzt bekanntlich nicht um äußeren Reichtum allein, sondern um den Wert, den Sie sich selbst geben. Götterbote Merkur schenkt Ihnen in dieser Woche Zugang zu einer stillen, aber sehr kraftvollen Klarheit. Sie spüren, was sich innerlich gelöst hat und was dadurch auch finanziell nicht mehr festhängt. Manches kommt wie durch Zufall zu Ihnen zurück: eine offene Rechnung, ein versöhnliches Gespräch, eine unerwartete Rückzahlung. Jupiter gibt Ihnen Vertrauen, Dinge aus der Vergangenheit zu klären, ohne Schuld oder Druck. Ihre größte Stärke ist jetzt Ihr Instinkt – Sie wissen, was reif ist. Und genau das bringt Bewegung in stagnierende Situationen.

Ihr Merkur-Mantra:

"Ich bin es wert, empfangen zu dürfen."