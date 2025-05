Das Horoskop zum großen Merkur-Feuerwerk ab dem 26.05.2025: Sternzeichen Stier

Sie spüren es sicher schon, lieber Stier: Diese Woche bringt einen neuen Blick auf Ihre materiellen Grundlagen. Merkur lenkt Ihre Aufmerksamkeit genau auf das, was Sie haben und was Sie daraus machen könnten. Sie erkennen, dass finanzielle Sicherheit nicht nur durch Festhalten entsteht, sondern auch durch kluge Investition. Jetzt ist der Moment, Ihre Werte zu prüfen und kreative Ideen in reale Möglichkeiten zu verwandeln. Merkur gibt Ihnen den Mut, neue Einnahmequellen zu erschließen oder sich von etwas zu lösen, das längst nicht mehr zu Ihnen passt. Ihre Gedanken sind wach, aber nicht gehetzt. Sie finden die Balance zwischen Vision und Realität. Und genau das bringt Ihnen echte Stabilität.

Ihr Merkur-Mantra:

"Ich erlaube mir, klug zu wachsen, statt nur festzuhalten."