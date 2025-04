Das Horoskop zum Maibeginn 2025: Das Venus-Wunder für das Sternzeichen Waage

Liebe Waage, als Kind der Venus sind Sie feinfühlig für alles, was mit Liebe, Schönheit und Harmonie zu tun hat. Doch die Konjunktion von Venus und Neptun lädt nicht nur zum Träumen ein, sondern verlangt auch Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Vielleicht erkennen Sie, dass ein Teil von Ihnen sich immer zurückgehalten hat, um anderen zu gefallen. Doch nun dürfen Sie sich zeigen – mit all Ihren Unsicherheiten und Sehnsüchten. Besonders eine bestehende Beziehung profitiert davon. Oder Sie begegnen jemandem, der oder die eine verborgene Seite in Ihnen zum Klingen bringt. Lassen Sie die Maske fallen – Sie dürfen lieben und geliebt werden, wie Sie sind.

Venuswunder-Mantra:

„Ich liebe mich, wenn ich echt bin – und ziehe echte Liebe an.“