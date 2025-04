Das Horoskop zum Maibeginn 2025: Das Venus-Wunder für das Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, Sie lieben leidenschaftlich und kompromisslos – und in dieser Woche könnten Ihre Gefühle in neue Dimensionen eintauchen. Venus und Neptun lassen Ihre Intuition fast schon überirdisch werden: Sie durchschauen jedes Spiel. Vielleicht zeigt sich eine Wahrheit, die Sie lange geahnt, aber nie ausgesprochen haben. Eine alte Verbindung kann heilend zurückkehren oder auf überraschende Weise neu beginnen. Oder aber Sie lassen endlich los, was nicht mehr zu Ihnen gehört – in Liebe und mit Würde. Der Zauber dieser Woche liegt in der Tiefe – aber auch in der Bereitschaft, das Herz nicht mehr zu verstecken. Trauen Sie sich, verletzlich zu sein – dort beginnt wahre Nähe.

Venuswunder-Mantra:

„Ich liebe tief – und öffne mich für heilsame Wahrheit.“