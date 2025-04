Das Horoskop zum Maibeginn 2025: Das Venus-Wunder für das Sternzeichen Zwillinge

Diese Woche kann für Sie eine emotionale Überraschung bereithalten, mit der Sie so nicht gerechnet hätten, lieber Zwilling. Ein Gespräch, das leicht beginnt, kann plötzlich an ungeahnter Tiefe gewinnen – vielleicht sogar eine Wendung in Richtung Liebe nehmen. Ihre sonst so luftige Art gerät in Kontakt mit Neptuns emotionalem Nebel, was Sie verwirren, aber auch sehr angenehm verzaubern kann. Lassen Sie sich darauf ein, ohne gleich alles analysieren zu müssen. Wahre Gefühle lassen sich nicht immer in Worte fassen – sie wollen erlebt werden. Es könnte der Anfang von etwas Wunderschönem sein. Vertrauen Sie auf das Gefühl zwischen den Zeilen.

Venuswunder-Mantra:

„Ich öffne mich für Tiefe, auch wenn sie mich überrascht.“