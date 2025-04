Das Horoskop zum Maibeginn 2025: Das Venus-Wunder für das Sternzeichen Stier

Sie haben ja stets ein feines Gespür für Menschen, denen Sie vertrauen können, lieber Stier – und genau eine solche Person wird Ihnen in dieser Woche geschenkt. Ihre genussvolle Herrscherin Venus und der zartfühlende Neptun lassen Sie spüren, wer Ihnen wirklich guttut. Vielleicht wird Ihnen bewusst, wie viel Wärme in einer bestehenden Verbindung liegt oder wie stark Sie sich nach ehrlicher Nähe sehnen. Hüten Sie sich nur davor, sich zu sehr an eine Idealvorstellung zu klammern. Was in dieser Woche entsteht, muss nicht sofort perfekt sein – aber es darf sich wahrhaftig anfühlen. Vertrauen Sie dem stillen Glück, das sich oft ganz leise anschleicht.

Venuswunder-Mantra:

„Ich erkenne Liebe dort, wo sie mich wirklich nährt.“