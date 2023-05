Das Horoskop zur Mondfinsternis für den Krebs

Sie machen sich abhängig von den Stimmungen anderer Menschen, von den Launen des Chefs, dem Ärger des Partners , den er vom Büro mit nach Hause bringt. Das macht Sie unselbstständig, Sie schielen nur auf andere und übersehen sich dabei.

Der Wunder-Mond heilt Ihre kranke Seele , lässt Sie zu sich selbst finden. Ihre eigenen Bedürfnisse, Ihre eigenen Träume werden Ihnen ganz deutlich bewusst. Was andere denken, was der Nachbar tuschelt, was die böse Schwiegermutter auszusetzen hat, ist nicht mehr wichtig. Sie sind jetzt wichtig, Ihr Glück ! Ihr Ziel, zu dem Sie der Wunder-Mond trägt: Sie müssen Ihre Angst vor neuen Wegen verlieren, nicht in trüben Gedanken hängenbleiben.

Loslassen, was Sie nur belastet. Überlegen Sie sich, was Sie wirklich glücklich macht. Sie werden es erreichen, wenn Sie nicht wieder einmal dabei daran denken, wie das wohl Ihr Partner, Ihre Freunde empfinden. Es geht nur um Ihr Leben. Mit dieser Einstellung, werden Sie Erfolg haben, werden Sie den Menschen finden, der Sie wirklich versteht.

Unser Glücks-Tipp für Sie: Reden Sie mit Freunden doch mal über Ihre eigenen Probleme.