Das Horoskop zur Mondfinsternis für den Löwen

Sie brauchen nicht das neue Auto, die größere Wohnung , um bewundert zu werden. Man liebt Sie, auch wenn Sie nicht Ihre ganze Clique zum Essen einladen können. Sie sind einmalig.

Der Wunder-Mond heilt Ihre kranke Seele , zeigt Ihnen Ihre wahren Talente und Stärken. Sie können mehr, als Sie sich zutrauen. Wenn Sie bisher ein Problem vor sich hergeschoben haben, packen Sie es jetzt an. Sie schaffen es. Sie haben die Kraft. Ihr Ziel, zu dem Sie der Wunder-Mond trägt: Suchen Sie die Stille in der Natur, in der Sie ganz alleine sind, in der Sie niemand mehr imponieren müssen, niemand mehr gefallen wollen.

Empfinden Sie diesen wunderbaren Augenblick, als Befreiung von Ihrem Leistungszwang. Sie werden dabei die Stärke, die Größe in sich selbst entdecken. Ihnen gelingt alles, ganz alleine Ihnen, dieses Bewusstsein ist Ihr höchstes Ziel.

Unser Glücks-Tipp für Sie: Machen Sie einem Freund, einem Kollegen vor allen Anderen ein wirklich großes Kompliment.