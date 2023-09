Das Horoskop zur Sonne-Neptun-Opposition am 19.09.2023: Sternzeichen Stier

Selbst der erdverbundene Stier kann aus dem Tritt geraten, wenn plötzliche Enttäuschungen seine Pläne stören. Stiere lieben Sicherheit, aber manchmal müssen auch Sie aus Ihrer Wohlfühlzone treten. Dienstag ist so ein Moment. Ihnen wird klar, dass Sie sich in Menschen, die Ihnen nahestehen, getäuscht haben.

Wichtig ist, dass Sie sich dieser Erkenntnis nicht verweigern, auch wenn Sie für den Moment in ein Tief fallen. Schon der Donnerstag bietet Ihnen Gelegenheit, neue Kräfte zu sammeln und weitreichende Veränderungen in Ihrem Leben anzustoßen. So kommen Sie über Enttäuschungen schnell hinweg. Wenn am Sonntag die Sonne in die Waage geht, werden auch Sie wieder in Ihrer Balance sein.