Das Jupiter-Glücks-Horoskop ab dem 16.12.2024: Traumhafte Tage für den Wasserman

Lieber Wassermann, die Energie von Venus in Ihrem Zeichen verleiht Ihnen eine magnetische Ausstrahlung, die diese festliche Zeit besonders intensiv und unvergesslich macht. Mit dem Zwillinge-Jupiter an Ihrer Seite spüren Sie, wie Ihre sozialen Kontakte und Beziehungen in den Mittelpunkt rücken und Sie tiefe Freude und Verbundenheit erleben dürfen.

Auch beruflich und finanziell stehen die Sterne gut: Der direktläufige Merkur im Schützen inspiriert Sie zu neuen Ideen und lässt Chancen für Wachstum und Stabilität aufblühen. Lassen Sie die kraftvolle Energie von Venus und Jupiter Ihr Herz öffnen und sich in allen Lebensbereichen inspirieren.

Ihr Leitsatz:

„Ich umarme meine Einzigartigkeit und öffne mich für Liebe, Erfolg und neue Möglichkeiten.“