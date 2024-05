Jupiter in den Zwillingen ab 26. Mai 2024: Diese 5 Sternzeichen macht er zu echten Glückspilzen!

Am 26. Mai 2024 zieht Planet Jupiter gegen 01:14 Uhr weiter in das Sternzeichen Zwillinge. Zuvor herrschte er für etwa ein Jahr im Sternzeichen Stier, was uns bereits darin unterstützt hat, um uns auf materielle Gewinne zu konzentrieren und unsere Ziele mit mehr Selbstvertrauen anzupacken. Doch aus den Zwillingen heraus setzt Jupiter jetzt noch eine Schippe drauf. Der Glücksplanet sorgt für pure Lebensfreude und ermöglicht uns viele Abenteuer und technische Erfindungen, zumindest bis zum 9. Juni 2025, wenn er weiter in das Sternzeichen Krebs zieht.

Wir verraten, worauf Sie sich mit Jupiter in den Zwillingen konkret einstellen können und warum er vor allem fünf Sternzeichen zu wahren Glückspilzen macht.

