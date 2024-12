Das Jupiter-Glücks-Horoskop ab dem 16.12.2024: Traumhafte Tage für den Steinbock

Lieber Steinbock, ab dem 21. Dezember beginnt Ihre Geburtstagszeit, und Sie starten in diese Phase mit einem starken kosmischen Rückenwind. Der Übergang der Sonne in Ihr Zeichen zur Wintersonnenwende bringt Ihnen klare Zielstrebigkeit und erinnert Sie daran, dass Sie das Fundament für ein erfülltes neues Jahr jetzt legen können. Merkur und Venus sorgen dafür, dass Sie sich finanziell gut aufgestellt fühlen und Ihre bestehenden Beziehungen in neuem Glanz erstrahlen. Auch Jupiters Reise durch die Zwillinge verleiht Ihnen eine optimistische Stimmung, sodass Sie selbstbewusst und mit Freude Ihre Pläne für 2025 schmieden können.

Ihr Leitsatz:

„Ich vertraue auf meine Stärke und gehe mit Zuversicht und Klarheit in das neue Jahr.“