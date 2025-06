Das Kinder-Horoskop vom 16. bis 22. Juni 2025: Die Sterne in der letzten Frühlingswoche

Diese Woche ist ganz offiziell die letzte des Frühlings, denn am Samstag beginnt mit der Sommersonnenwende endlich der Sommer! Doch zuerst erwartet uns ein anderes astrologisches Highlight, nämlich am 17. Juni 2025. Kraftpaket Mars zieht in die ordnungsvernarrte Jungfrau und beschert uns von dort neue Energie und vor allem Struktur. Wenn am Samstag dann die Sonne in das gefühlvolle Zeichen Krebs wechselt, kommt noch eine Extraportion Wärme, Geborgenheit und Familiennähe dazu. Die Tage sind jetzt am längsten, die Sonne lacht vom Himmel und klein und groß sind gut gelaunt!

Kinder spüren die Wirkung der Sterne oft auf ganz eigene Weise und dementsprechend anders als Erwachsene mit dem gleichen Sternzeichen. Deshalb haben wir Ihrem Kind ein individuelles Horoskop erstellt!

