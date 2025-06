Das Kinder-Horoskop vom 23. bis 29. Juni 2025: Wie startet Ihr Nachwuchs in den Sommer?

Der Sommer steht in den Startlöchern und die Sterne liefern Groß und Klein gleich zu Beginn der neuen Jahreszeit jede Menge Energie! Das erste Highlight erwartet uns direkt am 24. Juni 2025. Die Sonne trifft auf Glücksplanet Jupiter und sorgt nicht nur für Optimismus und Lebensfreude, sondern verleiht auch kleinen Persönlichkeiten den Mut, sich auszuprobieren und zu zeigen, was in ihnen steckt.

Nur einen Tag später, am 25. Juni, bringt der Neumond im gefühlvollen Krebs eine ruhigere, aber nicht weniger wichtige Stimmung mit sich. Jetzt sehnen sich vor allem Kinder nach Geborgenheit und Nähe. Am Donnerstag wechselt Kommunikationsplanet Merkur in das Zeichen Löwe. Kinder wollen sich mitteilen, laut sein, Geschichten erzählen und im Mittelpunkt stehen. Eine perfekte Zeit, um die Kreativität zu fördern und die Fantasie aufblühen zu lassen.

Dennoch erlebt jedes Kind die Kraft der Sterne auf seine ganz eigene Weise. Deshalb haben wir ein individuelles Horoskop für jedes Sternzeichen erstellt, das zeigt, wie Ihr kleiner Schatz mit diesen besonderen Sommerenergien in die neue Woche startet.

Jetzt aktuell: Monatshoroskop Juni 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit zum Sommerbeginn