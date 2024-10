Das Liebeshoroskop 2025 für das Sternzeichen Löwe

Single-Löwen könnten im Venus-Jahr auf die eine Person treffen, nach der Sie sich schon so lange sehnen. Natürlich brauchen Sie als starker und unabhängiger Löwe nicht zwingend eine Partnerschaft, um sich erfüllt zu fühlen. Doch als leidenschaftlicher und großherziger Charakter haben Sie einfach viel Liebe zu geben und betrachten diese als eines der größten Geschenke im Leben.

In den Monaten April, Mai und Juli ergeben sich die besten Gelegenheiten, um sich zu verlieben. Vor allem den 23. Mai sollten Löwen sich in ihrem Kalender notieren, denn dann ist eine besondere Begegnung möglich, aus der sich etwas Wunderbares entwickeln kann. Ziehen in dieser Zeit auch gerne das wöchentliche Liebeshoroskop zurate.

So richtig schön wird es nochmal im Herbst und Winter. Sie stehen zu Ihren Gefühlen und frische Beziehungen oder Kennenlernphasen haben somit eine gute Chance, um sich weiterzuentwickeln. Doch auch wenn Sie sich dazu entschlossen haben sollten, erstmal solo zu bleiben, sind Sie glücklich und freuen sich auf alles, was noch kommt.

