Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Widder

Neue Woche, neue Liebe, denn der Löwe versteht Sie, ist einfühlsam, verwöhnt Sie und alles, was er jetzt für Sie tut, tut er von ganzem Herzen. Sie verlieben sich (neu) ineinander. Ein anderer Widder beginnt in dieser Woche mit Ihnen eine „Liebes-Endlos-Story”. . Die Jungfrau erfüllt jetzt Ihre Liebessehnsucht. Sie macht Zugeständnisse, geht Kompromisse ein und sagt Ja zu Ihrer gemeinsamen Zukunft. Merkur im Widder lässt den Wassermann am Wochenende die Wahrheit sagen. Er sagt Ihnen: „Ich liebe dich”. Der Stier macht Sie Mitte der Woche im Beruf oder bei allen Ihren finanziellen Planungen und Überlegungen auf Stolperfallen aufmerksam. Und der Krebs weiß jetzt die besten Tipps für Schnäppchenkäufe. Die Waage inspiriert Sie besonders am Montag und wird damit Ihr Leben bereichern. Der Zwilling kann sich Kritik an Ihnen nicht verkneifen. Schade, denn sie ist ungerechtfertigt. Der Skorpion ist am Wochenende schnell von Null auf Hundertachtzig. Bitte mit Samthandschuhen anfassen. Der Schütze ist wegen etwas anderem unzufrieden und lässt seine schlechte Stimmung sofort an Ihnen aus. Verlieben Sie sich bloß nicht in den Fisch. Er legt nicht nur Ihnen sein Herz zu Füßen.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Löwe, Widder, Jungfrau, Wassermann

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Stier, Krebs, Waage, Steinbock

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Zwillinge, Skorpion, Schütze, Fische

