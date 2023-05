Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Stier

Sieben Tage voller Liebe erwarten Sie mit einem anderen Stier. Er, der genauso tickt wie Sie, will mit Ihnen den Liebesfrühling genießen und dafür stellt er alles hinten an. Für die kleinen Fluchten aus dem Alltag ist jetzt die Jungfrau zuständig. Während der Woche sorgt sie nach Feierabend für kleine Highlights, am Wochenende gilt für sie: nur die Liebe zählt. Das Herz der Waage schlägt im Gleichklang mit dem Ihren. Sie sind sich in diesen Tagen so seelenverwandt wie selten und genießen jede Minute dieses einmaligen Gefühls. Der Fisch tut jetzt mit seiner ausgeprägten Sensibilität für Zweisamkeit und Liebe Ihrer Seele gut. Manchmal möchten Sie sich so richtig fallen lassen – in die Arme eines lieben Menschen. Am Montag bietet Ihnen der Widder dazu die passende Landestation. Krebs und Skorpion sind jetzt viel an Ihrer Seite, ohne Sie einzuschränken oder festzuhalten. Der Wassermann macht Sie neugierig auf Neues und Sie verwerfen in dieser Woche Ihre gewohnten Gedankenmuster. Der Zwilling will alles, ist aber nicht bereit, etwas zurückzugeben. Löwe und Schütze stellen auch ständig Anforderungen an Sie und „strafen” Sie mit schlechter Laune, wenn Sie die Wünsche nicht erfüllen. Anspruchslos wäre momentan zwar der Steinbock, dafür trampelt er aber auf Ihren Gefühlen herum.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Stier, Jungfrau, Waage, Fische

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Widder, Krebs, Skorpion, Wassermann

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Zwillinge, Löwe, Schütze, Steinbock

