Das Liebeshoroskop zum Frühling 2017 für das Sternzeichen Jungfrau

Der Frühling 2017 für vergebene Jungfrauen: Zu Hause sind Sie mit Ihrem Schatz noch immer in einer herrlich entspannten Stimmung. Es kann sogar sein, dass Sie lang gehegte Wünsche endlich durchsetzen und sich damit einen Traum erfüllen können. Sie spüren einfach durch und durch, dass man Sie wirklich liebt. Besonders bis zum 21.4. können Sie viel gemeinsam erreichen, denn Mars sorgt für Schwung und Action. Trotzdem könnten Venus, Saturn und Neptun Sie im April kurzfristig an Ihrer Partnerschaft zweifeln lassen. Der Alltag klappt hervorragend, die Systeme laufen, aber sind auch Ihre Gefühle noch so tief wie zu Beginn Ihrer Liebe? Die Antwort kennen nur Sie selbst.

Der Frühling 2017 für Jungfrau-Singles: Die Sterne sorgen bei Ihnen für ziemlichen Andrang. Sie haben jetzt einen richtigen Fanclub – allerdings würden Ihre Verehrer auch gerne wissen, woran sie bei Ihnen eigentlich sind. Gönnen Sie sich den Luxus und schaffen Sie Ordnung in Ihrem Privatleben! Wenn Sie jemanden noch nicht nachhaltig überprüft haben, können Sie ziemlich ungnädig sein und ihn lange warten lassen. Diese Vorsicht ist grundsätzlich gut, doch übertrieben kritisch sollten Sie auch nicht sein. Im Mai setzen Sie auf vornehme Distanz, gehen schnell auf Abstand, sobald Ihnen jemand zu nah auf die Pelle rückt. Um eine Person wirklich kennenzulernen, brauchen Sie eben etwas Zeit.

