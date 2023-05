Das Liebeshoroskop zum Frühling 2017 für das Sternzeichen Löwe

Der Frühling 2017 für vergebene Löwen: Ihr Liebesglück ist perfekt, Sie und Ihr Partner verstehen sich ausgezeichnet. Körper und Seele sind auf einer Linie. Dank Venus und Jupiter strahlen Sie etwas Besonderes aus. Wenn Sie lächeln, huscht ein Leuchten über Ihr Gesicht. Das findet Ihr Partner nicht nur in diesem Frühling wunderschön. Er ist froh, dass er bei Ihnen sein kann. Zwar deutet Mars Stress in anderen Bereichen an, sodass Sie Ihre gemeinsamen Termine bis 20.4. besser abstimmen müssen, aber Jupiter und Saturn sorgen für so großen Zusammenhalt, dass keiner von Ihnen an der Beziehung zweifeln würde. Ab 28.4. bietet dann endlich auch Mars prima Aspekte – und Sie landen direkt auf Wolke sieben.

Der Frühling 2017 für Löwe-Singles: Bis 20.4. geht es ziemlich rund bei Ihnen. Mit Mars haben Sie viel um die Ohren und es gibt nur wenige Gelegenheiten, den schönen Dingen des Lebens zu frönen. Doch ab 23.4. bringen die Sterne Sie in Flirtlaune, Ihre Lust auf scharfe Erotik steigt. Und wenn dann ab 28.4. noch dazu Venus angreift, geht richtig die Post ab! Jetzt verzaubern Sie alle, wirken schön und aufregend. Nutzen Sie Ihre Chancen und trauen Sie sich, klar zu sagen, was Sie wollen. Jupiter macht den Weg frei für die große Liebe. Und auch wenn Sie eigentlich gerne Single sind, fühlen Sie sich nun wieder bereit für eine neue Beziehung.

