Das Liebeshoroskop zum Frühling 2017 für das Sternzeichen Waage

Der Frühling 2017 für vergebene Waagen: Jupiter und Saturn gönnen Ihnen eine stabile Phase, in der Sie und Ihr Schatz ziemlich zufrieden sind. Zudem ist Mars ab 22.4. für Sie da und unterstützt Sie bei all Ihren Projekten. Sie können mit der Begeisterung Ihres Partners rechnen, selbst wenn Sie vom 28.4. bis 5.6. manchmal einen recht unterschiedlichen Geschmack haben. Vielleicht wollen Sie ein graues Auto und Ihr Partner eins in Rot? Solche Meinungsverschiedenheiten werden nichts daran ändern, dass die große Linie stimmt und der Sex absolut fantastisch ist. Und das ist für Sie als ästhetische und sinnenfrohe Waage schon ziemlich wichtig.

Der Frühling 2017 für Waage-Singles: Glücksplanet Jupiter verwöhnt Sie in Ihrem Waage-Zeichen und macht Sie zum Favoriten bei Singlebörsen und auf dem Heiratsmarkt. Ab 22.4. sorgt Mars zudem dafür, dass Ihr Liebesleben Fahrt aufnimmt und es ganz schön rasant zugeht. In Ihrem Freundeskreis tut sich viel: Einladungen, gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen stehen auf dem Plan. Klar, dass Ihnen auf diese Weise auch neue Menschen begegnen. Sie flirten und werden begehrt. Venus in Ihrem Partnerbereich sorgt für Herzklopfen und weiche Knie, denn dieser Frühling wird einer der besten seit Langem. Sie dürfen sich schon mal freuen!

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage

Hier geht es Ihrem persönlichen Mantra des Tages