Das Liebestage-Horoskop ab dem 15.10.24: Sternzeichen Fische

Diese Woche lädt Sie zu einer tiefgründigen Selbstreflexion ein. Die Venus ermutigt Sie, Ihre Sehnsüchte und Ängste in Bezug auf Beziehungen zu betrachten. Nehmen Sie sich Zeit, um an Ihrer Intuition zu arbeiten. Was möchten Sie Ihren vertrauten Menschen anvertrauen? Seien Sie offen für spontane, romantische Erlebnisse und halten Sie Ausschau nach kleinen Zeichen der Zuneigung. Sind Sie bereit, sowohl Ihre Stärken als auch Ihre Schwächen zu akzeptieren? Vertrauen Sie Ihrer inneren Stimme und lassen Sie die Liebe auf Ihre Weise in Ihr Leben fließen. Darüber hinaus erinnert Sie eine achtsame Haltung an die vielen Facetten des Glücks, die das Kapitel der Liebe mit sich bringt.

Ihr persönliches Venus-Mantra:

„Ich vertraue meinem Herzen und empfange die Liebe, die ich verdiene.“