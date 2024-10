Das Liebestage-Horoskop ab dem 15.10.24: Jetzt erwarten uns faszinierende Venus-Konstellationen

Am Donnerstag wird es leidenschaftlich! Venus steht im Sextil zu Pluto und im optimistischen Schützen. Der Vollmond im feurigen Widder entfacht die Flammen der Leidenschaft. Heute ist alles möglich: heiße Liebesabenteuer und intensive, sinnliche Verbindungen, die unter die Haut gehen. Der Widder-Vollmond verstärkt die Atmosphäre und bringt zusätzliches Feuer in Ihr Liebesleben. Unter diesen Konstellationen können leidenschaftliche Begegnungen stattfinden, die Sie tief berühren. Pluto lässt Sie den Kern Ihrer Beziehungen intensiver spüren. Nichts bleibt an der Oberfläche – alles, was heute geschieht, wird bis in die tiefsten Schichten Ihrer Seele dringen.

Die Venus im Schützen bringt Optimismus und Lebensfreude. Diese Kombination macht den Tag perfekt für sinnliche Momente und mutige Schritte in Richtung einer erfüllteren, tiefgehenden Beziehung. Wenn Sie jemanden Besonderen an Ihrer Seite haben, ist heute der ideale Tag, um Ihre Gefühle zu offenbaren. Der Vollmond im Widder gibt Ihnen die Kraft, sich ganz Ihren Emotionen hinzugeben. Es ist eine Zeit der Transformation, in der Sie alles, was Sie zurückhält, hinter sich lassen können. Lassen Sie die Sterne Ihnen das Feuer geben, um Ihre Liebesflamme hell und stark lodern zu lassen.

