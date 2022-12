Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Das Mond-Mantra vom 12. bis 18. Dezember 2022

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 12. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich neige dazu, unnötig Hektik und Stress zu verbreiten. Bitte brems mich dann aus und hilf mir dabei, zu entschleunigen.

Dienstag, 13. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke, dass du mir die Kraft gibst, jeden Tag meine Arbeit und meine Pflichten zu erledigen.

Mittwoch, 14. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich lade heute ein paar liebe Freunde zu mir ein und freue mich,wenn du auch dabei bist. Dein Platz ist reserviert

Donnerstag, 15. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich nutze deine Verbindung zu Merkur heute weise und rede mit lieben Menschen, die sich vielleicht einsam fühlen.

Freitag, 16. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, heute packe ich Dinge an, die ich schon länger vor mir herschiebe. Bitte hilf mir doch dabei, dann geht es schneller.

Samstag, 17. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich weiß, dass du ein fairer Schiedsrichter bist, und bitte dich darum, zwischen den Fronten zu vermitteln

Sonntag, 18. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, es gibt so viel zu erledigen und zu sortieren, bevor das neue Jahr kommt – ich brauche dringend deine Hilfe.

