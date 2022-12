Wann ist Vollmond im Dezember 2022?

Jeden Monat, wenn Mond, Sonne und Erde sich auf genau einer Linie befinden, zeigt sich uns der Vollmond in seiner vollen Pracht. Dann wird er vollkommen von der Sonne angestrahlt.

Zum letzten Vollmond des Jahres kommt es am 8. Dezember 2022, ab ca. 5:09 Uhr. Da es zu dieser Uhrzeit noch dunkel ist, können Frühaufsteher den Vollmond am Himmel beobachten. Doch welche Kräfte setzt der Vollmond im Dezember in uns frei?

Wie beeinflusst der Vollmond in den Zwillingen mein Sternzeichen?

Im Dezember steht der Vollmond im Sternzeichen Zwillinge. Das quirlige Luftzeichen ist für sein kommunikatives Wesen und seinen wachen Geist bekannt. Diese Energie überträgt sich am Vollmond-Tag glücklicherweise auch auf die anderen Sternzeichen. Es herrscht eine heitere Atmosphäre und der Zeitpunkt, um Freundschaften zu pflegen oder diese sogar wiederzubeleben, ist perfekt. Es fällt vielen leichter als sonst, die richtigen Worte zu finden und sich angeregt mit den Mitmenschen auszutauschen. Der Zwillinge Mond lässt uns direkt aussprechen, was uns bewegt und auch Probleme können durch diese neue Offenheit schneller geklärt werden.

Das Sternzeichen Zwillinge liebt die Abwechslung und stürzt sich gern in neue Herausforderungen. Ein guter Zeitpunkt also, um an diesem Vollmond neue Projekte und Vorhaben anzugehen, die Ihnen schon länger auf dem Herzen liegen oder Ihnen spontan einfallen.

Eine Kehrseite der Medaille gibt es beim Julmond jedoch: Er befindet sich in Konjunktion mit dem derzeit rückläufigen Mars, welcher sich auch in den Zwillingen befindet. Das verstärkt die rückläufige Energie des Kraftplaneten nur zusätzlich und kann zu einigen Problemen führen. Bei so manchem nimmt die Streitlust zu und es wird schneller als üblich gereizt, stur und frustriert auf das kleinste Problem reagiert. Ziehen Sie sich in dem Fall lieber etwas zurück und lassen Sie die Lage nicht eskalieren.

Namen für den Vollmond im Dezember

Eine geläufige Bezeichnung für den Vollmond im Dezember ist "Julmond". Dieser lässt sich vom Julfest ableiten, dem germanischen Fest zur Wintersonnenwende. Dieses fängt am kürzesten Tag des Jahres, am 21. Dezember, statt. Aufgrund des kalten Klimas im Winter war der Dezember-Mond unter den Algonkin auch als "Cold Moon" (kalter Mond) bekannt. Andere Namen sind unter anderem „Lange-Nacht-Mond“, „Christmond“ und „Heilmond“.

