Das Mantra der zwölf Aszendenten: Wer Sie wirklich sind

Der Aszendent: Prägt er einen Menschen mehr als das Sternzeichen? Wofür steht er überhaupt? Was sagt er über Ihre Schwächen und Talente? Stimmt es, dass er vor allem in der zweiten Lebenshälfte wirkt? Und was passiert, wenn Sternzeichen und Aszendent sich überhaupt nicht vertragen? Bei den Antworten auf diese Fragen werden Sie, liebe Leserinnen und Leser der Astrowoche, erkennen, wie wichtig der Aszendent für Ihr Leben ist, in seiner astrologischen Bedeutung durchaus auf Augenhöhe mit Ihrem Sternzeichen. Niemand kennt Sie so gut wie Ihr Aszendent. Er weiß um das tiefste Geheimnis Ihrer Persönlichkeit.

Was ist der Aszendent? Er ist das Tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt der Geburt (wichtig: die exakte, auf die Minute genaue Geburtszeit) am östlichen Horizont aufgeht. Der Name ist vom lateinischen Verb „ascendere” (heißt: aufsteigen, aufgehen) abgeleitet. Aufsteigen ist auch das innerste Prinzip jedes Aszendenten. Er will die Energien und Kräfte, die ihm innewohnen, zum Zenit führen, entfalten, verwirklichen. Wird ihm dieser Aufstieg verweigert, verursacht er Unzufriedenheit, Aggression und Chaos.

