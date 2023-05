Die machtvolle Weiblichkeit

Mit den Mond-Pluto-Aspekten (in abgeschwächter Form auch Skorpion-Mond oder Mond in Haus 8) ist das Thema Macht schlechthin verbunden. Hier ist die Weiblichkeit mit einer großen Seelentiefe verbunden. Das Abtauchen in die Tiefen des eigenen Selbst und in die des kollektiven Unbewussten. Weibliche Macht kann hier seine reinste Ausdrucksform finden, doch ist es auch ein gefährlicher und oftmals langer Weg, dahin zu gelangen. Denn dieser Aspekt braucht viel innere Reife, um segensreich angewandt zu werden.

Viele Frauen bleiben zunächst in der Erleidensform Plutos hängen, in der Erfahrung von Ohnmacht, Abhängigkeit oder Unterdrückung. Erst in der Auseinandersetzung mit den eigenen inneren Stärken und Schwächen kann der Weg zur Regeneration, zur Heilung und Ganzwerdung gegangen werden. Viele Frauen mit Mond-Pluto fühlen sich zur Spiritualität in ihren vielen Erscheinungsformen hingezogen. Sie spüren instinktiv das Potenzial an seelischer Macht, das in ihnen schlummert.

Hexen, Schamaninnen, Heilerinnen verfügen oft über diese Stellung. Dank ihrer intuitiven und psychologischen Begabung können sie Wunden und Schwachstellen an Körper und Seele auffinden und mit der ihnen eigenen Befähigung zur Transformation verwandeln. Es versteht sich von selbst, dass solche Kräfte und Fähigkeiten einer großen inneren Festigkeit und Reife bedürfen. Denn wer plutonische Kräfte benutzt, muss sie altruistisch einsetzen. Wer aus egoistischen Motiven handelt, wendet diese Energien letztendlich gegen sich selbst.