Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Steinbock

Die Ruhe, lieber Steinbock, die Sie nun in Ihrem Herzen spüren, ist kein Rückzug, sondern eine Einladung an einen Menschen, der perfekt zu Ihnen passt. Sie sehnen sich nach jemanden, der Sie nicht zu irgendetwas überreden muss, sondern Ihr Herz überzeugt. Jemand, der Ihre tiefe Gefühlswelt nicht scheut. Zärtlichkeit ist für Sie keine Nebensache, sondern die Grundlage von allem. In dieser Woche merken Sie: Ihre größte Stärke ist Ihre Bereitschaft, sich aufrichtig auf andere Menschen einzulassen. Familie ist für Sie der Ort, an dem Sie weich sein dürfen. Und genau diese Weichheit zieht jetzt die Liebe an, die Sie verdienen.