Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Wassermann

Sie, lieber logischer Wassermann, erklären normalerweise am liebsten anderen die Welt. Doch jetzt entdecken Sie die Sprache Ihres Herzens. Der Mensch, der Sie in der Tiefe berührt, ist vielleicht völlig anders als Sie. Und genau das macht die Verbindung so besonders. Leidenschaft und flüchtige Begegnungen waren nie Ihr Problem – aber jetzt geht es um Liebe. Wer nun Ihre geheimen Liebeswünsche erfüllt, akzeptiert auch Ihren Wunsch nach absoluter Freiheit. Auch in Sachen Familie brauchen Sie Vertrauen und Verständnis, ohne dass man Druck auf Sie ausübt. Was Sie jetzt fühlen, könnte ein neues Kapitel eröffnen.