Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, während andere noch rätseln, wissen Sie längst, was Ihnen guttut. Der*die Partner*in, der*die Ihre geheimen Wünsche erfüllt, ist jemand, der auf Details achtet, ohne fanatisch zu sein. Jemand, der Ihre Sorgen ernst nimmt, ohne Sie zu seinem Projekt zu machen. In dieser Woche erkennen Sie, wie viel Liebe in einem ruhigen Frühstück, einem geteilten Blick, einer Hand auf der Schulter liegt. Dabei ist Ihre Familie für Sie ein Ort der Ordnung und der Geborgenheit. Und wenn Sie zögern, Ihr Herz zu öffnen, hilft Ihnen Mars dabei, sich dennoch auf das einzulassen, was Sie glücklich macht.