Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Löwe

Ihre geheimsten Liebeswünsche, lieber Löwe, brüllen Sie nicht in die Welt hinaus, sondern Sie zeigen sie durch liebevolle Gesten. Sie wollen jemanden, der sich nicht an Ihrem Feuer verbrennt. Diese Woche entdecken Sie außerdem, wie schön es ist, wenn jemand auch bei Ihnen bleibt, wenn Sie nicht lichterloh leuchten. Mars bringt Klarheit über das, was Sie wirklich brauchen: Ruhige Menschen, die Ihre Hitze ausgleicht. Ihre Familie wird dabei zum größten Auslöser Ihrer angenehmsten Herzenswärme!