Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Krebs

Lieber Krebs, Sie wussten es vielleicht schon, aber jetzt spüren Sie es auch: Ihr Herz braucht in Sachen Liebe keine oberflächlichen Beweise, sondern Wahrhaftigkeit. Der richtige Mensch für Sie sieht nicht nur Ihre sanfte Seite, sondern auch Ihre Stärke. Er oder sie ist da, wenn andere vor Ihrer Gefühlsintensität flüchten. In dieser Woche wird Nähe zur wichtigsten Sprache der Liebe und eine Umarmung sagt mehr als jede Liebeserklärung. Besonders werden Sie von Menschen berührt, die sich selbst nicht immer so wichtig nehmen, sondern für andere da sind. Ihre Gedanken kreisen um Familie, um Kinder und um das, was langfristig Halt gibt.