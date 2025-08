Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Skorpion

Sie, lieber Skorpion, spüren sofort, wenn etwas echt ist, und in dieser Woche drängt Ihre Intuition noch stärker als sonst an die Oberfläche. Es kann gut sein, dass jemand zurückkehrt, den Sie emotional nie ganz losgelassen haben, auch wenn die Lage aussichtslos erschien. Ihre geheimen Liebeswünsche zielen nun einmal nicht auf Spielchen, sondern auf absolute Hingabe. Doch das kann sich diese Woche völlig ändern. Nähe ist in Ihren Beziehungen jetzt kein Risiko mehr. Wer sich traut, Ihre Schutzmauern zu durchdringen, wird in Ihrem Innersten herzlich willkommen geheißen.