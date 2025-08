Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, normalerweise schauen Sie in die Ferne, doch nun erkennen Sie: Das Gute ist ganz nah! Da ist jemand in Ihrer Nähe, der Ihnen tief in die Seele schaut. Die Liebe, die Ihre geheimen Sehnsüchte stillt, muss nicht länger exotisch oder neu sein – vielmehr kommt sie ganz vertraut daher und ist für Sie gerade deshalb so berührend. Sie erkennen, dass Nähe Sie nicht einsperren muss. In dieser Woche wird Ihnen klar, wie sehr Sie sich danach sehnen, von einem Menschen ganz gesehen zu werden.