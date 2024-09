Das Merkur-Horoskop ab dem 09.09.24: So nutzen Stiere die große Geld-Chance!

Für Sie läuft es gerade richtig gut, lieber Stier! Schon bevor der clevere Merkur in die Jungfrau reiste, hat er Ihnen geholfen, die richtigen Entscheidungen in Sachen Einnahmen und Ausgaben zu treffen. Achten Sie jetzt unbedingt darauf, welche Nachrichten er Ihnen diesen Montag übermittelt, und setzen Sie seine Vorschläge spätestens ab Donnerstag um. Falls Sie genug Geld beiseite gelegt haben und auf Ihre Glückszahlen vertrauen, dürfen Sie diese Woche tatsächlich mal etwas beim Spiel riskieren. Doch denken Sie daran: Letztendlich sind es die langfristigen, soliden finanziellen Ziele, die zählen. Spekulieren Sie daher nur mit dem, was Sie auch entbehren können.

Ihr Finanzmantra:

„Ich vertraue meinem Glück, aber nutze vor allem mein Talent.“