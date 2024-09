Das Merkur-Horoskop ab dem 09.09.24: So nutzen Zwillinge die große Geld-Chance!

Ihr flinker Herrscher Merkur, lieber Zwilling, steht diese Woche im Mittelpunkt. Für Sie bedeutet das: Schmieden Sie das Eisen, solange es heiß ist. Während Merkur in den letzten Wochen rückläufig war, gingen die Dinge eher schleppend voran, doch gleichzeitig hatten Sie Zeit, Ihre Strategien für den Herbst zu planen. Nun ist es an der Zeit, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen und darauf zu vertrauen, dass der Kosmos Ihr finanzielles Vorankommen unterstützt. Tatsächlich dürfen Sie auch ruhig etwas riskieren – vorausgesetzt, Sie können sich das leisten. Ansonsten Finger weg vom Risiko und hin zu konservativen Anlagen. Bedenken Sie: Erfolg ist den Klugen, nicht den Leichtsinnigen hold.

Ihr Finanzmantra:

„Ich plane klug den Weg zu meinem Erfolg.“