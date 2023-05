Das Merkur-Horoskop für den Krebs

Der magische Merkur steht in einem beflügelnden Trigon zu Ihnen, ist genau der richtige Auftakt zu den goldenen Zeiten, die jetzt mit dem Geldplaneten beginnen. Sie werden in diesen Wochen große finanzielle Belastungen los. Ihr enormes Bauchgefühl führt Sie zu neuen, überraschenden Einnahmequellen. Sie müssen dafür nur offen sein und die einmalige Gelegenheit auch erkennen. Schnell zugreifen. Wichtig ist nur, dass Sie sich selbst mehr zutrauen und nicht auf die ewigen Schwätzer hören, die in Ihrem Leben immer dreinreden wollen und alles besser wissen. Glauben Sie an Ihr Glück im Spiel. Sie können nichts falsch machen. Sie haben eine einmalige Chance. Man macht Ihnen ein Angebot. Sie müssen allerdings den Mut haben und sich die Herausforderung auch zutrauen.