So bleibt der Krebs mithilfe seines Sternzeichens gesund

Mit dem Sommer beginnt am 22. Juni auch die Zeit der Menschen mit dem Sternzeichen Krebs. Die Tage sind lang, die Sonne steht hoch, und um sich zu schützen, sucht alles, was fleucht und scheucht, Unterschlupf im Schatten, baut Höhlen der Geborgenheit. Jetzt ist auch die Zeit, in der die meisten Tiere ihre Jungen hüten. Krebs-Geborene scheinen diesem Trieb der Natur ihr ganzes Leben lang zu erliegen: Nichts ist ihnen wichtiger als ihre Familie, meistens haben sie Kinder, die sie ewiglange behüten, und zu Hause, in ihren Wohnungen erschaffen sie Tempel der Schönheit.

Sie sind die besten Mütter, auch wenn sie als Mann auf die Welt kommen. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Innenleben, in das sie jederzeit eintauchen können und glücklich sind. Ihr Schutzinstinkt gilt zwar vor allem ihrer eigenen Familie, aber jedes Lebewesen weckt ihre Liebe und Fürsorge. Beinahe kümmern Sie sich mehr um andere als um sich selbst. Sie sind kolossal kreativ, besitzen die Gabe, alles zu verbessern und zu verschönern, gleich, ob es sich um ein köstliches Essen, einen Garten, eine Wohnung, Kleider oder Kunstobjekte handelt.

Die karmischen Beziehungen des Krebses