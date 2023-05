Das Merkur-Horoskop im November 2021 für den Schützen

Ihr Herrscherplanet Jupiter ist wieder im Vorwärtsgang, die wohltuende Sonne und der flinke Merkur in Ihrem Zeichen. Wir stellen fest: Es läuft für Sie, lieber Schütze! Tatsächlich ist für Sie diese Ihre Geburtstagswoche der allerbeste Zeitpunkt des Jahres, ungute Situationen ins Reine zu bringen. Was immer in den letzten Monaten schlecht gelaufen ist, wer immer Ihnen in die Parade gefahren ist – jetzt bietet sich die Chance zum Neuanfang. Dabei setzen Sie die Regeln des Spiels. Der Sternenhimmel ist auf Ihrer Seite und unterstützt Sie auch bei heiklen Gesprächen. So könnten Sie beispielsweise mit dem einen oder anderen ungerechtfertigten Vorurteil gegen Sie aufräumen und Ihr Ansehen auf beruflicher und privater Ebene erhöhen.

