Das Merkur-Horoskop ab 22. November 2021: Dieses besondere Geschenk macht er uns allen!

Jedes Mal wenn die Sonne nach ihrer Reise durch den tiefgründigen Skorpion den feurigen Schützen besucht, zieht automatisch eine optimistische Grundstimmung durchs Land. Nicht nur im weltlichen Geschehen, auch im privaten Erleben macht sich ein angenehmes Gefühl der Befreiung breit. Oft wird es mit dem Bild des Phoenix, der aus der Asche steigt, beschrieben. Am Montag, den 22.11., ist es in den frühen Morgenstunden endlich wieder so weit: Wir starten mit beschwingten Flügeln in die lebensfrohe Schützezeit.

Und nicht nur das – in den kommenden Tagen beschenkt uns der Kosmos mit einem wahrhaftigen Feuerwerk an positiver Energie. Denn auch der behände Merkur reist am 24.11. in den Schützen. Hier hat er sich wie jedes Jahr um diese Zeit fest vorgenommen, seinen Erfindungsreichtum in Ihren Dienst zu stellen und Sie bei allen Projekten zu unterstützen. Dabei fällt sein Augenmerk besonders auf Unerledigtes, auf Dinge und Taten, die durch das Verschulden anderer zum Erliegen gekommen sind. Er hat die feste Absicht, Ihnen zu Ihrem Recht zu verhelfen.

Vor allem Ihnen wichtige Themen, die in der Zeit des rückläufigen Jupiters, also zwischen dem 20. Juni und 18. Oktober stagnierten, werden jetzt erneut beleuchtet. Schließlich ist der joviale Göttervater der Herrscher des Schützen und für Recht und Moral im kosmischen Gefüge zuständig. Immer wenn er den Rückwärtsgang einlegen muss, kann daher in Sachen Gerechtigkeit einiges aus den Fugen geraten – was in Ihrem Leben äußerst unerfreuliche Auswirkungen haben kann. Eindeutige Verträge wurden in den Sommermonaten vielleicht hinterfragt oder gar aufgekündigt. Menschen, denen Sie blind vertrauten, haben sich plötzlich als unzuverlässig erwiesen. Eventuell wurde Ihr Glauben oder Ihr Weltbild auf eine harte Prüfung gestellt oder Ihnen zustehende Geldsummen flossen nicht.

Wenn Sonne und Merkur diese Woche in den Schützen ziehen, können sogar noch tief greifendere und weiter zurückliegende Themen als sonst angesprochen werden. Denn bei ihrem Eintritt in das kämpferische und willensstarke Zeichen berühren die beiden Gestirne auch den absteigenden Mondknoten, der sich noch bis Ende 2021 in dem Feuerzeichen aufhält. Wann immer dies geschieht, können Sie sicher sein, dass auch ältere Rechnungen auf den Tisch kommen. Manche Astrologen sind sogar der Ansicht, dass unter dieser Konstellation altes Karma bereinigt werden kann. Streichen Sie sich daher den 23.11. dick im Kalender an: Dann trifft die Sonne nämlich exakt au diesen karmischen Punkt. Götterbote Merkur folgt ihrem Beispiel etwas später, kurz nachdem er sich am 29.11. mit der Sonne ein Stelldichein gegeben hat.

Für Sie bedeutet das eine große Palette an Möglichkeiten, unbefriedigende Ereignisse aus der Vergangenheit erneut zu bewerten und ins rechte Licht zu rücken. Dank Merkur und Sonne im Schützen finden Sie jetzt genau die richtigen Worte, entschließen sich genau zu den richtigen Handlungen, finden genau die richtigen Helfer, um endlich zu Ihrem Recht zu kommen. Menschen, die Ihnen gegenüber nicht fair waren, bekommen nun einen Denkzettel. Ungerechtigkeiten aus jüngeren wie auch aus älteren Tagen werden wieder ins Lot gebracht.

Doch wie heißt es so schön: Es gibt auch immer die Kehrseite einer Medaille. Natürlich werden auch Sie unter der Planeten-Konstellation bewertet. Denn sicher haben auch Sie es das eine oder andere Mal mit der Wahrheit nicht ganz so genau genommen oder – vielleicht auch ganz unbewusst – die eine oder andere Ungerechtigkeit unterstützt oder herbeigeführt. Auch auf diese, Ihre eigenen Schwachstellen, macht Merkur im Schützen Sie aufmerksam. Wann immer dies geschieht, empfehlen wir Ihnen, eine etwaige Rüge klaglos zu akzeptieren. Sie können sich sicher sein: Der gerechte Jupiter wird sich Ihnen gegenüber dann äußerst gnädig zeigen.

Rückläufige Planeten: Ihre allgemeine Wirkung und ihre Bedeutung im Geburtshoroskop