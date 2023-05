Das Merkur-Horoskop im November 2021 für die Waage

Die Sommermonate haben Sie, liebe Waage, ganz schön aus dem Gleichgewicht geworfen. Unbedachte Äußerungen Ihres Umfelds ließen Sie an sich und Ihrer Wahrnehmung zweifeln und haben ganz schön an Ihrem Selbstwert geknabbert. Doch jetzt wird alles anders. In den Wochen, in der die Sonne durch Ihr eigenes Zeichen zog, konnten Sie sich schon etwas stabilisieren. Nun, da sie gemeinsam mit dem gut gelaunten Merkur durch den Schützen reist, spüren Sie förmlich, wie Sie wieder mehr an Ihre Lebensmaxime glauben – und sie anderen vermitteln können. Auf einer höheren Ebene ermutigt Sie Merkur jetzt dazu, ihr Wissen zu vertiefen. Gibt es nicht Fortbildungen oder Trainings, die Sie begeistern und weiterbringen könnten? Dann los!

