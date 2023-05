Das Merkur-Horoskop im November 2021 für die Jungfrau

Leider passiert es allzu oft, liebe Jungfrau, dass Sie Ihre Wünsche hintanstellen, um Ihren Lieben eine gute Zeit zu ermöglichen. Doch dieses Opfer wird Ihnen selten gedankt. Ihr Umfeld siehst es als selbstverständlich an, dass Sie Ihre Energie in den Dienst anderer stellst. Dass das so ist, daran tragen natürlich auch Sie Ihren Anteil. Viel zu selten machen Sie darauf aufmerksam, was Sie eigentlich im Alltag leisten, damit Ihr Familienleben reibungslos läuft. Diese Beschei­denheit hat Gott sei Dank ein Ende, wenn Ihr wort­ge­wandter Herrscher in den stolzen Schützen Einzug hält. Endlich fällt es Ihnen leicht, Ihre Sicht der Dinge auszusprechen. Sprechen Sie also an, was Sie bewegt. So verschaffen Sie sich den lang verdienten Respekt.

