Das Merkur-Horoskop im November 2021 für die Zwillinge

Wenn Ihr flinker Herrscher Merkur Ihr Gegenzeichen Schütze bereist, ist mit reichlich Inspiration und neuen Eindrücken zu rechnen. Besonders in Ihrem Beziehungsleben stehen jetzt einige Überraschungen an. Flirts und spontane Leidenschaften, aber auch die Vertiefung einer bestehenden Beziehung sind keineswegs unwahrscheinlich. Genießen Sie, was immer Merkur Ihnen jetzt an Liebesbekundungen schenkt. Und lassen Sie los, wer oder was Ihnen keine Freude mehr bringt. Tatsächlich ermöglicht Ihnen diese Konstellation – wie auch Ihrem Gegenüber – Ihre Gefühle in ehrliche Worte zu fassen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Was immer Sie auch entscheiden, tun Sie jetzt nichts, was sich mit Ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren lässt.

