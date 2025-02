Das Merkur-Jupiter-Horoskop ab dem 21.02.2025: Sternzeichen Stier

Sie gehen gewissenhaft mit Gelddingen um, lieber Stier. Auch an diesem Freitag sind Sie gut beraten, nicht dem schnelllebigen Zocken zu folgen, sondern auf konservative Anlagen und solide Werte zu setzen. Wichtige Finanzentscheidungen treffen Sie am besten, wenn Venus in einigen Wochen in Ihr Zeichen wandert. Der April könnte sich als besonders günstig für Investitionen erweisen. Je vorausschauender Sie nun planen, desto besser werden sich Ihre Finanzen entwickeln, insbesondere wenn Uranus nach langer Zeit endlich Ihr Zeichen verlässt. Eine Investition in Ihre berufliche Weiterbildung könnte sich hierbei besonders auszahlen.

Ihr Finanzmantra:

„Ich vertraue auf meine Fähigkeit, kluge und sichere finanzielle Entscheidungen zu treffen.“