Das Merkur-Jupiter-Horoskop ab dem 21.02.2025: Davor warnen die Sterne uns jetzt!

Vorsicht ist geboten vor übermäßigen Hoffnungen und Illusionen, verstärkt durch die Sonne in den Fischen – nicht alles, was glänzt, ist Gold. Selbst der sonst so beschützende Mars im Krebs neigt dazu, impulsives Verhalten zu begünstigen. Kombiniert mit der unberechenbaren Venus im Widder entsteht eine Stimmung, in der spontane Entscheidungen leicht daneben gehen können. Kurz gesagt: Die Sterne erschweren es Ihnen, den Überblick zu behalten und gute Entscheidungen zu treffen.

Wie Sie sich schützen können? Die beste Strategie für diesen Freitag lautet: Ruhe bewahren und auf das Wochenende warten. Unter dem Merkur-Mars-Trigon, das am Sonntag, dem 23. Februar, wirkt, klären sich die Wolken am Himmel. Dieser Aspekt eignet sich ideal, um Finanzpläne zu überdenken, sinnvolle Investitionen zu prüfen oder einen Sparplan für die Zukunft aufzustellen. Lassen Sie sich an diesem Tag von pragmatischem Denken und klaren Analysen leiten, statt von kurzfristigen Impulsen.

Hören Sie auf die kosmische Botschaft: Vermeiden Sie unnötige Geldausgaben und riskante Finanzgeschäfte. Lenken Sie Ihre Energie stattdessen in Aktivitäten, die Ihnen Sicherheit und Klarheit bringen – wie das Ordnen Ihrer Finanzen oder das Planen Ihrer Ausgaben für die nächsten Monate. Warten Sie auf die stabilisierenden Energien des Wochenendes, bevor Sie wichtige Entscheidungen treffen.

