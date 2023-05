Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond in der Jungfrau steht

Auch wenn Sie noch so zurückhaltend wirken, noch so kühl, im Innersten sind tiefe Gefühle, die im Mondjahr überschäumen. Ihre Mond-Chance: Ihnen wird bewusst, dass es keine Schwäche ist, sich zu öffnen, über sich selbst zu reden, auch über Ängste und unbewältigte Verletzungen. Sie öffnen sich, stehen zu Ihren Emotionen, vollkommen ehrlich und direkt. Das befreit Sie, nimmt den Druck von Ihnen, der es Ihnen schwermachte, sich selbst zu verwirklichen. Das macht einen neuen Menschen aus Ihnen, der zu sich selbst steht, sich liebt. Ihre stärkste Phase der Wandlung, wenn Ende Februar der Vollmond in der Jungfrau aufgeht. Ihre tiefsten Wünsche erfüllen sich.

