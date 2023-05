Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond im Löwen steht

Das Mondjahr lässt Ihre starke Persönlichkeit wachsen, reifen. Es verbindet Sie mit Ihren verborgenen Kräften, Ihrem Optimismus, Ihrer Lebensfreude. Ihre Mond-Chance: Sie werden andere mit sich reißen, Schwung und Begeis­terung in den Alltag der Familie, der Freunde und Kollegen bringen. Ihre Achtung steigt, man liebt Sie. Das gibt Ihnen die Energie, im Beruf alles zu schaffen, was Sie sich vorgenommen haben. Ihr magischer Moment 2013: Ende Januar, wenn der Vollmond im Löwen aufgeht. Was Sie sich jetzt auch wünschen, aus ganzem Herzen wünschen, geht in Erfüllung: der große Schritt im Job, der Sie von finanziellen Problemen erlöst, die innige Liebe... Sie bekommen alles mit Ihrem sonnigen Gemüt.

