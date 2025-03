Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Sternzeichen Jungfrau

Für Sie, liebe Jungfrau, wird dieser Vollmond zu einem wichtigen Wendepunkt. Er wie auch die damit verbundene Finsternis ereignet sich in Ihrem Zeichen und beleuchtet alle Unsicherheiten, die Sie bislang aus Angst vor Veränderungen verdrängt haben. Doch statt sich vor den Erkenntnissen dieses Vollmondtags zu fürchten, dürfen Sie sich feiern! Denn dank der Sterne erkennen Sie nun glasklar, was Sie brauchen – und was Sie hinter sich lassen dürfen. Wenn Sie den Mut aufbringen, sich nicht länger mit Kompromissen zufrieden zu geben – besonders in Liebesdingen – wird sich Ihre Sehnsucht nach einer erfüllten Zukunft erfüllen.

Ihr Mantra:

Ich befreie mich von alten Gedankenmustern in Liebesdingen und öffne mich für mein wahres Glück.