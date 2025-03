Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Sternzeichen Fische

Ihre Erwartungen ans Leben sind von träumerischer Romantik geprägt. Ihre Sehnsucht schön und gut – doch wann werden Ihre Träume endlich konkret? Als sensibler Fisch haben Sie sich oft zurückgenommen, um anderen Raum zu geben. Der Vollmond in der Jungfrau zeigt Ihnen jedoch nun glasklar, dass es notwendig ist, sich selbst an erste Stelle zu rücken, wenn Sie vor allem beruflich weiter wachsen möchten. Ja, Sie dürfen groß träumen, Ihre irdischen Wünsche ernst nehmen und für sich einstehen. Nutzen Sie diesen Vollmond in Ihrer Geburtstagszeit, um sich selbst – nicht anderen – einen großen Wunsch zu erfüllen. Dann steht Ihnen das Glück in all seinen Facetten offen.

Ihr Mantra:

Ich erlaube mir, meine tiefsten Sehnsüchte zu erfüllen.