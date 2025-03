Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Dieser magische Mond schenkt Ihnen neues Glück!

Der Vollmond am 14. März hat eine ganz besondere Magie. Denn dieser Vollmond ist kein gewöhnlicher: Eine totale Mondfinsternis im Zeichen der Jungfrau auf ca. 24° legt den Schleier der Illusionen, der uns in der Fischezeit zuweilen über die Augen fällt, beiseite und bringt ans Licht, was uns in unserem Innersten bewegt. Die Sterne laden Sie in dieser mystischen Nacht dazu ein, sich von alten Belastungen zu befreien, den eigenen Herzenswunsch zu erkennen – und ihn vielleicht sogar wahr werden zu lassen.

Der Vollmond in der Jungfrau steht im Zeichen der Klarheit. Während die Sonne noch in den tiefsinnigen Fischen verweilt, sorgt das helle Mondlicht dafür, dass Sie sich selbst die wichtigsten Fragen stellen: Leben Sie wirklich das Leben, das Sie sich erträumt haben? Sind Ihre Gefühle bezüglich Ihres Umfelds echt? Und halten Sie an Dingen oder Menschen fest, die Ihnen nicht mehr guttun? Diese Finsternis ist ein kraftvoller Moment der Wahrheit – ein kosmisches Geschenk, das Ihnen hilft, Ihr Herz zu entlasten und mit neuem Mut in die Zukunft zu blicken.

