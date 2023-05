Das Neptun-Horoskop für den Wassermann

Sie steuern ins Chaos. Sie brauchen dringend Ihren inneren Frieden und Ihre Ruhe, auch wenn Sie jetzt am liebsten aufspringen würden, alle Fenster und Türen aufreißen, viel Luft hereinlassen und sich ins pralle Leben stürzen würden, brauchen Sie die Stille, in der Sie zu sich selbst finden können. Sie ist Ihr bester Schutz gegen die Glücksräuber, die nur Unruhe in Ihr Leben bringen, die an keinem Ort, in keinem Job wirklich zur Ruhe finden, die ständig in Bewegung sind, Ihnen aber die emotionale Sicherheit und die Verlässlichkeit von Menschen nicht bieten können, die wirklich hinter Ihnen stehen.